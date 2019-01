Novinky, ČTK

Schellenberg byl zadržen už v roce 2014. Podle stanice BBC byl Kanaďan obviněn z toho, že plánoval z Číny do Austrálie přepravit 227 kilogramů metamfetaminu. V roce 2016 ho soud potrestal 15 roky vězení za spolupachatelství při pašování drog. Loni v prosinci dal odvolací soud za pravdu stížnosti prokuratury na to, že uložený trest je příliš mírný, a nařídil nový proces. V něm nyní padl absolutní trest. [celá zpráva]

„Nejsem pašerák drog. Do Číny jsem přijel jako turista,” řekl Schellenberg podle agentury AFP před vynesením rozsudku. „Jako vláda jsme extrémně znepokojeni, stejně jako by měli být všichni naši zahraniční přátelé a spojenci, že se Čína rozhodla začít svévolně udělovat trest smrti... jako v tomto případě,” řekl podle agentury Reuters premiér Trudeau.

„Je to hrozivá, nešťastná, srdcervoucí situace,” sdělila BBC Schellenbergova teta Lauri Nelsonová-Jonesová. „Potvrdily se ty nejhorší obavy. Nejde si ani představit, co pociťuje a co se mu honí hlavou,” dodala.

Drogové trestné činy se v Číně obvykle trestají velmi tvrdě. V roce 2009 Čína navzdory protestům Británie popravila Brita, který byl dopaden při pašování heroinu.

Odveta za zadržení ředitelky firmy Huawei?



O novém procesu, který trval jediný den, se rozhodlo až poté, co Kanada ve Vancouveru na žádost USA zadržela 1. prosince 2018 finanční ředitelku firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou, protože je podezřelá, že firma obcházela americké sankce na Írán. [celá zpráva]

Čína od té doby zadržela několik Kanaďanů včetně bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga a podnikatele Michaela Spavora. Peking popírá, že by je využíval k nátlaku na Kanadu v případu ředitelky Meng, ale v Kanadě jsou přesvědčeni, že přesně to dělá.