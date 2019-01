Je to oficiální. Kim je v Číně

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny. V úterý to oznámila oficiální čínská státní agentura Nová Čína. O Kimově cestě speciálním vlakem do Pekingu již v pondělí informovala jihokorejská média.