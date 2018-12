brw, Právo

„Když nemůžete sestavit bombu nebo získat střelnou zbraň, pak se snažte nevěřícího bodnout nebo mu rozbít hlavu kamenem. Podřízněte ho, vyhoďte ho z okna, uškrťte ho, otravte jedem, ale nikdy se nevzdávejte,“ nabádá návod.

Pár dní před útokem se také na internetu objevil plakát zobrazující Santa Clause, který klečí na zemi před křížem, z nějž kape krev, zatímco maskovaný džihádista se chystá „západní symbol Vánoc“ podříznout, informoval list Daily Mail. „Neopouštějte své domovy, protože my žízníme po vaší krvi,“ praví nápis na plakátu.

V Evropě o Vánocích, v USA na Nový rok?



Po štrasburském útoku se na internetu objevily hrozby „biologickými útoky“ na vánoční trhy ve všech západních metropolích i v destinacích, kde „nevěřící“ tráví vánoční prázdniny. „Přichází doba velkých překvapení,“ hrozí IS na webu islamistické mediální skupiny Al-Takvá.

USA pak podle médií IS hrozí především útoky o silvestrovské noci a na Nový rok. Hlavním cílem podle džihádistů z webu aš-Šaf má být New York. IS ještě před střelbou ve Štrasburku na plakátě z koláží z loňského útoku na vánoční trhy v Berlíně označil Nový rok jako „den odplaty“. „Brzy, dá-li bůh, uvidí nevěřící to, čeho se tolik bojí,“ hlásá další nápis.

Zvýšená aktivita džihádistů na webech i na sociálních sítích je podle časopisu U.S. News & World Report v souladu s nárůstem počtu útoků v Sýrii a Iráku. „V uplynulých letech IS udeřil v Sýrii a v Iráku v průměru šedesátkrát za měsíc, letos to je ale pětasedmdesátkrát,“ informoval list.

USA podle něj zvýšenou aktivitu džihádistů zlehčují. Podle Jonathana Byroma, který velí operacím proti IS v Iráku, „se bezpečnostní situace nemění“. Odmítl potvrdit odhady, že v Iráku a Sýrii operuje 30 tisíc bojovníků IS. Řekl jen, že se „museli uchýlit do jeskyní a podzemních tunelů“.