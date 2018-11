Další boeing indonéské společnosti Lion Air měl nehodu, narazil do sloupu

Boeing 737-900 indonéské společnosti Lion Air měl ve středu nehodu, když při pojíždění narazil i s cestujícími do sloupku u ranveje. Nehoda se stala devět dní poté, co jiný Boeing 737 stejné letecké společnosti spadl do moře a zahynulo všech 189 cestujících na palubě, uvedla agentura Reuters.