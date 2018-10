Novinky, ČTK, DPA

„Informace poskytnuté tureckými orgány naznačují, že jednání podezřelých v Chášukdžího věci bylo záměrné,“ píše se v prohlášení prokuratury.

Novinář zmizel 2. října, kdy přišel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, aby si vyřídil dokumenty k novému sňatku. Od té doby ho nikdo neviděl.

Rijád nejdříve tvrdil, že o jeho smrti nic neví, později připustil, že novinář zemřel na konzulátu v Istanbulu s tím, že byl údajně zabit v zápase. O plánované vraždě už v úterý mluvil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

V Saúdské Arábii bylo zadrženo 18 lidí, mezi nimiž je podle Erdogana i 15 členů komanda, které přijelo na konzulát Chášukdžího zabít a z Turecka rychle odjelo.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Novinář Chášukdží a jeho snoubenka odcházejí ze svého apartmánu na saúdskou ambasádu v Istanbulu

Erdogan tvrdí, že by podezřelí měli být vydáni do Turecka a tam také souzeni. Turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül tvrdí, že prokáže-li se podezření, že se na vraždě podílel i konzul, měl by být vydán. Také konzul z Istanbulu po vraždě odjel do Saúdské Arábie.

Právní odborník, na nějž se obrátila katarská stanice Al-Džazíra, ale řekl, že naděje na vydání podezřelých do Turecka je malá. Turecko a Saúdská Arábie nejsou vázány dohodou o vydávání občanů a musely by se dohodnout speciálně pro tento případ.

Profesor mezinárodního práva William Schabas na univerzitě v Middlesexu řekl, že uzavření takové dohody je velmi nepravděpodobné. „Pokud jsou (podezřelí) v Saúdské Arábii, neexistuje právní povinnost je vydat,“ řekl.