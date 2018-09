Loď se převrátila mezi ostrovy Ukora a Ukerewe asi 50 metrů od břehu, u kterého chtěla zakotvit. Během čtvrteční záchranné akce bylo vyproštěno 44 těl a v pátek dalších 42. Práce záchranářů dosud neskončily. [celá zpráva]

Záchranáři na místě neštěstí

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Úřady předpokládají, že trajekt se převrhl kvůli přetížení nákladem i cestujícími. Plavidlo bylo totiž určeno pro stovku lidí, na palubě jich ale byl podle svědků více než čtyřnásobek.

#Tanzania ferry disaster death toll doubles; at least 86 bodies found after the overcrowded vessel overturned close to shore on #LakeVictoria. Officials say the number who drowned could be more than 200. Poleni @MagufuliJP #MvNyerere @Ma3Route @KenyanTraffic pic.twitter.com/ahwH5ykGXk