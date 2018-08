Policie uvedla, že třináctiletou H. S. k němu v roce 2003 přivedli rodiče, aby ji ošetřil. Měla u něj zůstat, než se vyléčí.

Šaman ji podle policie záhy začal znásilňovat a uvěznil ji v malé jeskyni nebo v troskách kamenné chýše. Rodičům řekl, že odešla do Jakarty za prací. Dokonce jim dal jídlo, které jim měla údajně poslat. Pak uvedl, že s ní ztratil kontakt. Příbuzní se ji pokoušeli najít, ale marně. Byla vedena jako nezvěstná.

V neděli ale policie na základě udání přišla do šamanova domu ve vesnici Galumpang a ženu našla v malé jeskyni skryté za kameny. Měla tam základní vybavení a přes noc mohla pobývat v šamanově domě.

