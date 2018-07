10.13 – Potápěči vstoupili do jeskyně v 11.00 místního času (6.00 SELČ), uvedl velitel záchranné operace Narongsak Osatanakorn: „Záchranný tým je stejný, jen s pár změnami. Hladina vody nevzbuzuje obavy. Včerejší déšť neovlivnil výšku hladiny v jeskyni.”

10.06 – Thajské úřady zvažují, že umožní rodičům zachráněných navštívit děti, původně k tomu mělo dojít už dnes, ale rodinám sdělily, že nejdříve za 48 hodin, než budou známy všechny výsledky zdravotních testů.

"Four boys are okay at the hospital and this morning they already asked for rice with basil" #thamluangcave @sloumarsh