Kim upozornil, že dopravní infrastruktura není tak dobrá jako jihokorejská a zmínil, že jeho vyslanci oceňovali korejské rychlovlaky. Kim však podle listu Korea Times dodal: „Připravíme to, takže když přijedete, budete se cítit pohodlně.“

Mun na to zareagoval slovy: „Jestliže se železnice mezi Korejemi propojí, tak Sever i Jih budou moci využívat rychlovlaky.“

Kim Čong-un a Mun Če-in v zasedací místnosti

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Pektu-san

Sopka Pektu-san vysoká 2744 metrů, v jejímž kráteru je Nebeské jezero, hraje důležitou roli v korejské mytologii. Právě na této hoře, kde pramení i dvě pohraniční řeky Jalu a Tuman, se měl zrodit korejský národ. Tohoto mýtu využila i Severní Korea, podle které se na této hoře údajně narodil druhý vůdce Kim Čong-il. I když Sověti uváděli, že se narodil u Chabarovsku.

Z hory Pektu-san také pocházela půda nasypaná ke stromu, který představitelé obou Korejí zasadili. Další prsť byla z jihokorejské hory Halla-san. K zalití byla použita voda jihokorejské řeky Han a severokorejské řeky Tedong.

Uskuteční se i další schůzky



Podle tiskového mluvčího Mun Če-ina řekl jihokorejský prezident také, že pokud by ho Kim navštívil v Modrém domě (sídlo jihokorejských prezidentů), přivítal by ho mnohem okázaleji s většími ceremoniálními poctami. Kim na to odvětil: „Když mne pozvete, mohl bych přijet kdykoli.“

Kim též uvedl: „Navrhl jsem častější schůzky. Potřebujeme velké úsilí, aby se situace nevrátila na začátek.“

Slavnostní uvítání na úvod setkání Kim Čong-una a Mun Če-ina

FOTO: Reuters

Jednalo se i o jaderném odzbrojení

Kim se snažil bagatelizovat i skeptické hlasy varující, že se nepokročí v otázce odzbrojení: „Za sto dní jsme udělali to, co jsme nebyli schopni udělat za jedenáct let. Když půjdeme společně, situace nebude horší než teď.”

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in v Domě míru, kde jednali.

FOTO: Reuters

Vůdci Severní a Jižní Koreje při summitu jednali o denuklearizaci Korejského poloostrova, o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi a o způsobech, jak nastolit na poloostrově trvalý mír, uvedl mluvčí jihokorejského prezidenta.

Ten se k tématům debaty vyjádřil po první části pátečního jednání, která se uskutečnila před polednem místního času (v noci na pátek SELČ). Kim a Mun obědvali odděleně, každý na své straně hranice; po obědě je plánována druhá etapa rozhovorů. Munův mluvčí řekl, že dosavadní rozhovory byly „upřímné a otevřené”.

Kolona vozidel jihokorejského prezidenta Mun Če-ina

FOTO: Lee Jin-man, ČTK/AP

Vůdci jeli v mercedesech



Jihokorejská média také věnují pozornost koloně vozidel, ve které jel Mun Če-in. Uvádějí, že z třinácti aut byla naprostá většina zahraničních a jen bílý policejní Hyundai Genesis v jejím čele byl domácího původu. Prezident jel v jednom z maybachů, v koloně byly dále dva mercedesy třídy S, pět Cadillaků Escalade a dvě dodávky Chevrolet Starcraft a Mercedes Sprinter.

Severokorejská ochranka doprovází mercedes s vůdcem Kim Čong-unem.

FOTO: Reuters

V mercedesu jel i severokorejský vůdce Kim Čong-un. Vedle něj běžela ochranka.