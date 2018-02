Než se nánosy zeminy odklidí a silnice zprovozní, bude to podle úřadů trvat několik dnů. Oblast se proto bude zásobovat jídlem a vodou pomocí lodí. Zprávy o počtech obětí či zraněných nejsou zatím k dispozici.

Nicméně bouře Gita by neměla mít na svědomí závažnější následky. Meteorologové upozorňují, že bouře změnila směr, a to nejhorší má Nový Zéland už za sebou. Do nejpostiženějších míst vyslala novozélandská vláda armádu, aby pomohla s likvidací následků.

Cyklón Gita se už v minulých týdnech přehnal přes Samou, Americkou Samou, Tongu a Fidži. Na některých místech dosahoval vítr rychlosti až 275 kilometrů za hodinu a na tichomořských ostrovech napáchal značné škody. Podle meteorologů se v této oblasti jedná o jednu z nejhorších bouří za posledních několik desítek let.