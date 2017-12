Rozsah zranění dítěte šokoval obyvatele a připomněl jim brutální znásilnění studentky v autobusu v Dillí v roce 2012. Podle listu India Today měla až v děloze dvě třetiny z 24 cm dlouhého kůlu, který jí zranil vnitřní orgány.

„Oběť zemřela následkem mučení způsobeného vsunutím dřevěného klacku do jejích intimních míst. Klacek byl vsunut s velkou silou, takže nezpůsobil jen vážné zranění dělohy, ale také střev,“ uvedl patolog Rítu Gupta.

Haryana: A 5-year-old girl was allegedly raped and brutally murdered by inserting a wooden stick into her private parts yesterday in Hisar's Uklana village pic.twitter.com/tEaGwkUmZv