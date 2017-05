Čtveřice byla objevena ve svých stanech ve čtvrtém výškovém táboře ve výšce osm tisíc metrů nad mořem. Zřejmě měli špatně odvětrané topeniště a udusili se oxidem uhelnatým. Jejich národnost nebyla zveřejněna, podle zprávy jsou mezi nimi dva cizinci.

Pod Mount Everestem tak za poslední měsíc zahynulo už deset lidí, od uplynulého víkendu sedm včetně 48letého horolezce ze Slovenska Vladimíra Štrby.

Nepálští šerpové směřovali pod vrchol právě proto, aby vyzvedli jeho tělo, když objevili další čtyři mrtvé.

Štrbovo tělo snesli už šerpové do druhého tábora ve výšce 6400 metrů nad mořem a ještě ve středu by s ním měli dojít do základního tábora.

Rekordní množství horolezců



Mount Everest od doby, co vrchol hory v roce 1953 dobyli Edmund Hillary a jeho šerpa Tenzing Norgay, zdolalo více než 5000 lidí. Téměř 300 horolezců zahynulo a jejich těla často na hoře dodnes leží, protože je obtížné snést je dolů.

Na Everestu je letos rušno, což zvyšuje pravděpodobnost tragédií. Nepálské úřady pro tuto sezónu, která končí ke konci května, vydaly horolezcům ze zahraničí rekordních 371 povolenek v ceně 11 tisíc dolarů (zhruba čtvrt miliónu korun) za kus. Horolezcům navíc pomáhají s výstupem na vrchol stovky šerpů.