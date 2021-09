Zemřela bývalá členka dívčí skupiny Girls Aloud, bylo jí 39 let

Skupina Girls Aloud složená z pěti dívek vznikla v roce 2002 během soutěže talentů v televizní show a slavila úspěchy až do rozpadu v roce 2013. První hit skupiny, píseň Sound Of The Underground, se vyhoupl do čela britské hitparády o Vánocích 2002 a vydržel na této pozici po čtyři týdny.