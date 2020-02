Začal soud s bývalým francouzským premiérem

Středeční stání bylo krátké, soud jej ukončil krátce po 15:00 poté, co obhajoba vznesla dvě námitky, o nichž se musí rozhodnout před projednáváním jádra celé kauzy. Prokuratura požaduje, aby byly námitky zamítnuty. Pokud tak soud učiní, už ve čtvrtek by měli právníci obžalovaných začít prezentovat své argumenty, uvedla agentura AFP.

Manželé Fillonovi i Joulaud to odmítají. Pokud by však soud dospěl k názoru, že práce Fillonové byla skutečně jen fiktivní, hrozí všem třem tresty až deset let vězení, vysoké pokuty i ztráta práva kandidovat do politických funkcí. Soudní líčení je aktuálně naplánováno do 11. března.