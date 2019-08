Týrání dětí nebo jen práce? Německo řeší projekt převýchovy mládeže v Rumunsku

Pro posudek zkoumá i situaci na místě a vášně, které případ vzbudil, se snaží uklidnit. Tvrdí, že policejní opatření v Rumunsku jsou přehnaná a zbytečná. „Nevím samozřejmě vše, ale to, co jsem zatím o projektu zjistil, tak policejní operace je přehnaná,“ řekl Freigang.

Problém podle něj je, že dospívající, kteří se dostali do tohoto projektu a přijeli na statek, nebyli a nejsou zvyklí pracovat. „Za celou dobu, co Maramureš funguje, se nikdy neobjevilo žádné podezření ani informace, že by byla porušována lidská práva účastníků nebo že by byli týráni,“ řekl Freigang.