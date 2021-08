Slovenská očkovací loterie se změnila ve frašku

Pátá soutěžící sledovala vysílání s losováním přes počítač, kde je přenos o něco zpožděný, čímž nestihla přečíst heslo a výhru nezískala. To už se hrálo o 400 tisíc eur (10 milionů korun), protože částka se každým neúspěšným soutěžícím navyšovala. Tato částka nepropadne, ale přesouvá se do dalšího losování.

Bývalý předseda Křesťanskodemokratického hnutí Alojz Hlina označil loterii za cynickou a absurdní. Ve svém statusu na sociální síti citoval ředitelku domova sociálních služeb, která si při částce 400 tisíc eur povzdechla, že by jí to stačilo na dva roky provozu.

Do očkovací loterie se může přihlásit každý, kdo se dal očkovat na Slovensku, má v zemi trvalý pobyt a je starší osmnácti let. Na loterii stát vyčlenil celkem 10 milionů eur (250 milionů korun). Do loterie se registrovalo půl milionů lidí. Odborníci však upozorňují, že nových zájemců o očkování přilákala loterie jen poskrovnu. Registrovali se většinou ti, co se nechali naočkovat tak jako tak i bez loterie.