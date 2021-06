Slováci se už mohou registrovat na očkování Sputnikem

Ministr předpokládá, že o očkování ruskou vakcínou projeví zájem asi 80 tisíc lidí, kteří ostatní vakcíny odmítají. „Sputnikem bude možné očkovat lidi ve věku od 18 do 60 let,“ uvedl Lengvarský. Sputnikem by se mělo začít očkovat v pondělí 7. června a tuto vakcínu by měli začít používat v očkovacích centrech v Bratislavě, Lučenci, Nových Zámcích, v Humenném a v Žilině.