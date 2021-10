Řádové sestry našly v bayboxu ve Vratislavi 20letého muže

„Nevíme, jak to udělal, ale podařilo se mu do babyboxu vmáčknout celému a už se odtamtud nedokázal dostat,“ popsal jeden z policistů. Poměrně rychle se ho podařilo z těsného prostoru vyprostit. Muž policistům nedokázal vysvětlit, proč do babyboxu vlezl, a výslech proto naplánovali až na dobu, kdy vystřízliví. Babybox zašpinil a rozvalil vaničku, do které se vkládají děti.