Polští vlekaři obelstili lockdown a otevřeli skiareály

Zákaz provozu lyžařských vleků a lanovek v Polsku spolu se zavřenými horskými hotely a penziony platí od loňského 28. prosince. Lockdown podle pátečního vyjádření polské vlády potrvá minimálně do 14. února, vleky by se mohly otevřít už 12. února.

„Oficiálně to mají stejně jako u nás jednoznačně zakázáno. Vyrukovali ale s nabídkou různých lyžařských kurzů pro registrované sportovce, což jak říkají, legislativa umožňuje. Je to naprosto stejné, jako kdyby měli zcela oficiálně otevřeno, což by ovšem jinak nemohli. Pokud vím, jejich exekutiva je za to nijak netrestá, v podstatě to umožňuje,“ konstatoval český pověřenec Evropského seskupení pro územní spolupráci v Polsku Miroslav Vlasák.