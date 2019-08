Německo chce úplně zakázat plastové tašky a sáčky v obchodech

Německá vláda by měla ve druhé polovině září předložit balíček opatření, která by snížila emise oxidu uhličitého. Spolková republika plánovala, že do roku 2020 emise oxidu uhličitého ve srovnání s rokem 1990 sníží o 40 procent. Už je ale jasné, že se jí to nepodaří. Emise půjdou dolů zhruba o 32 procent.