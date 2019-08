Na Gretě se přiživil aktivista napojený na energetickou lobby

Lobby počítají s tím, že postupné zelenání západní ekonomiky bude představovat velkou příležitost, protože může jít o jedny z největších státních zakázek v historii.

„Ať už to Greta a její rodiče vědí, nebo ne, šestnáctiletá dívka je tváří politické strategie tohoto bloku,“ poznamenal Standpoint.

Gretiny obavy

Dívka, jejíž rodiči jsou herec Svante Thunberg a operní pěvkyně Malena Ermanová, se o klimatických změnách dozvěděla v osmi letech a byla šokovaná, že je dospělí neberou vážně. Začala tlačit na své rodiče, aby změnili způsob života. Ti se stali vegany, koupili si elektromobil a matka dokonce přestala na nátlak létat, což mělo neblahý dopad na její kariéru pěvkyně. Matka se dokonce v roce 2017 zapojila do kampaně, že létání je ostudné, uvedl bulvární list The Sun.

Přesně před rokem 20. srpna 2018 pak Greta začala před parlamentem své pravidelné školní stávky za klima. Hned první den šel okolo zakladatel webové platformy We Don’t Have Time (Už nemáme čas), která upozorňuje na ekologické problémy a vyzývá k vyhlášení klimatické nouze nebo k bojkotu Brazílie kvůli odlesňování. Ekologického aktivistu Ingmara Rentzhoga natolik zaujala protestující dívka, že její fotografii dal na svůj facebookový profil. Do večera o protestu psal list Dagens Nyheter. Gretu záhy znali všichni.

Nenáhodné setkání

Rentzhog říkal, že tehdy „potkal Gretu poprvé“ a „její rodiče neznal“. Investigativní vyšetřování časopisu Standpoint však ukázalo něco jiného. O protestu Grety věděl týden dopředu. Informoval ho ekologický aktivista Bo Thoren z hnutí proti spalování fosilních paliv Fossilfritt Dalsladn. O Gretě věděl, protože dostala cenu novin Svenska Dagbladet za ekologický esej. A Thoren je prý autorem ideje uspořádat školní stávku.

Ingmar Rentzhog Foto: Steffen Trumpf/dpa, Profimedia.cz

A s Gretinou matkou se setkal ještě dříve. Mluvili spolu loni koncem dubna na stockholmské konferenci Klimatický parlament, za kterou stála platforma We Don’t Have Time, která je také spojena s kampaní proti létání.

To už byl Rentzhog ředitelem švédského think-tanku Global Utmaning (Globální výzva), jehož zakladatelka Kristina Perssonová je dědičkou průmyslového impéria. V letech 2014–2016 byla švédskou „ministryní pro budoucnost“ a byla i viceguvernérkou centrální banky a vlivnou odborářkou. Je stoupenkyní hnutí New Age a opakovaně mluvila o převtělování a o tom, že mluví se zesnulými.

V desetičlenné správní radě Globální výzvy jsou další vlivní byznysmeni: člen vedení největší švédské asociace zaměstnavatelů Petter Skogar a bývalý viceprezident Římského klubu Anders Wijkman. Poradkyní Global Utmaningu je také Catharina Nystedt Ringborgová, která byla ředitelkou Švédských vod, poradkyní mezinárodního energetického úřadu a bývalou viceprezidentkou průmyslové firmy ABB, která se mimo jiné zabývá energetikou a využitím elektřiny. Jde tedy o lidi se silnými vazbami na velké firmy, i když v nich už aktuálně nepůsobí.

Žádný aktivista, ale finančník

Sám Rentzhog ovšem původně nebyl žádný ekologický aktivista, ale finančník. Založil investiční a poradenskou společnost Laika Consulting, která se zaměřuje na finance, ekonomiku, vládní regulace a marketing. Od roku 2017 také pracuje pro jeden z největších švédských realitních fondů Svenska Bostadsfonden.

Když se Greta potkala s Rentzhogem, byl placeným členem think-tanku s vazbami na zelenou energetiku. Greta o tom nejspíš nevěděla a její „objevitel“ si pravdu zřejmě nechal pro sebe.

Rentzhogovi se spojení s Gretou vyplatilo. Když ji přizval do rady, hodnota start-upu, který nesl také jméno We Don’t Have Time, rázem vyskočila na milion eur, uvedl bulvární deník The Sun.

Greta se distancovala

Sama Greta z toho byla rozčarovaná a s platformou se v lednu rozešla: „Změnilo se to, když použili moje jméno pro jinou část své organizace, pro start-up. Přiznali, že to udělali bez mého vědomí nebo vědomí mojí rodiny. Už nemám žádné spojení s We Don’t Have Time. Ani nikdo z mé rodiny.“

Ovšem společnost se stále zaštiťuje jejím jménem.

Greta Thunbergová před cestou do USA na speciální lodi Malizia Foto: Pool, Reuters

Gretin otec Svante, který se nyní o dceřinu kariéru stará, o Rentzhogovi a Global Utmaningu odmítl hovořit. Zveřejnil jen tři odstavce, že „on ani Greta se necítí kvalifikováni odpovědět“ na otázky ohledně obchodních vazeb Rentzhoga.

A Greta k možným vlivům v pozadí uvedla: „Hodně lidí nechává rádo kolovat pověsti o někom za mnou, že mě někdo platí, nebo mne využívají pro to, co sami dělají. Já jsem zcela nezávislá a reprezentuju jen samu sebe. A to, co dělám, dělám svobodně.“