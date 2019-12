Místo závějí kvetoucí sněženky. Extrémně teplé Vánoce způsobí zastavené tryskové proudění

Naopak meandry vyklenuté k severu přitahují od jihu horký vzduch, což se děje nyní. Důsledkem jsou neobvykle vysoké teploty. V sousedním Německu by se měly v úterý teploty vyšplhat až ke 20 stupňům. Do konce týdne by se měla rtuť teploměru dostat až 15 stupňům. Letošní prosinec by tak měl být v Německu nejteplejším v historii tamějšího měření.