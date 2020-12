Měsíc po bojích o Náhorní Karabach. Rána je stále otevřená

„Těším se domů, ale zároveň se bojím. Co když se válka vrátí?” vypráví mi paní Světlana. Spolu se sedmdesáti tisíci karabašskými Armény uprchla před válečným běsněním do Jerevanu. Teď se vrací zpět.

Sjíždíme do tzv. Lačinského koridoru. Jediná spojnice mezi Arménií a Náhorním Karabachem je doslova prošpikována checkpointy hlídanými ruskými „mírotvorci”. Průjezd kromě kontrol komplikují krátery v zemi po nepřátelském ostřelování. „Hele, smerč!” vykřikne do tísnivé atmosféry klučičí hlas. Z asfaltu vyčuhuje kus masivní ruské rakety.

A vřelé pozdravení přichází na každém kroku. Mají nás tu za Rusy. „Místní mají radost, že sem přijeli Rusové. Hlavně ti staří. Zažili ještě éru Sovětského svazu, takže umí rusky, a hlavně se pod ochranou rudých nemusí bát Turků. My mladí samozřejmě víme, že to není zadarmo a že Rusové mají své vlastní zájmy,” vysvětluje mi u čaje v jediném hotelu s wifi Lika Zakarjanová.

Lice také vadí nedostatečné vzdělání, korupce a napojení vlivných ruských oligarchů na politické špičky. Kvůli tomu chce prý mladá generace odejít za hranice. Arménie má totiž velmi početnou diasporu. Jen tři miliony Arménů žijí ve své mateřské zemi, zatímco okolo osmi jich je v Rusku, USA a Francii. „Spousta mých kamarádek chce odejít. Ztratili jsme motivaci ke studiu, k založení rodin. A po tom všem se strašně bojíme Azerů a Turků. Co když to přijde znovu?” říká.

V Náhorním Karabachu i přes výhrůžky často na mol opilých ruských „mírotvorců” fotíme a točíme hlavně příběhy vojáků a místních civilistů. Na popis jejich zážitků by ale nestačilo celé novinové vydání. Například ve městě Martuni potkáme pětasedmdesátiletého Hrače Avakjana. V slzách nás provází spáleništěm. Zatímco se schovával v malém krcálku v přízemí, raketa mu prvního listopadu v noci vletěla do domu, který následně celý shořel.

Po několika dnech se vracíme zpátky do Jerevanu. Jdeme do jednoho z rehabilitačních center, kde se zotavují zranění a zmrzačení vojáci. Většině z nich je teprve dvacet let. Stejně jako Armanovi, kterému se přes čtvrt hlavy táhne čerstvá jizva. V provincii Džabrail ho zasáhl snajpr.

„Nikdy jsem nepoužívala černou barvu. Ale po všech těch hrůzách, co jsem viděla a zažila, k ní teď přirozeně tíhnu. Hlavně, ať už se to nevrátí. My mladí lidé jsme demotivovaní a nevíme, co bude. Proto hodně lidí přemýšlí o studiu za hranicemi. Arméni jsou ale vlastenci. Takže věřím, že až dostudují, vrátí se a udělají všechno proto, aby se jejich země začala ubírat lepším směrem,” dodává.