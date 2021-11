Lidská a spravedlivá Evropa? V Bělorusku nás surově mlátili, stěžují si migranti

Jedno letadlo se 170 vracejícími se migranty přistálo ve dvě ráno, další s asi čtyřmi stovkami pak okolo sedmé hodiny ranní, uvedl mluvčí kurdské regionální vlády Lauk Ghafuri. Už minulý týden jich velkokapacitní Airbus A380 převezl do vlasti 430, celkem se do Iráku vrátila tisícovka lidí.

Jeho návštěvě bylo přítomno mnoho západních novinářů. Přes ně běloruský prezident vzkázal, že migrantům pomůže v cestě na západ, i když by to mohl být problém pro sousední země: „Dejte na vědomí, že my Bělorusové a já prezident Běloruska udělám vše, co budete chtít, i když to bude špatné pro Poláky, Lotyše a některé další. Uděláme, co chcete.“