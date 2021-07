Drama nad Milánem. Kroupy zdemolovaly obří boeing za letu

🚨 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨

Emirates 777-300ER damaged after encountering hail storm on departure from Milan. Photos by VolaMalpensa. 🛫🤪🤯

2021/07/13

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢#aviationlovers #aviationphotography #aviationdaily #aviationgeek#aviation pic.twitter.com/c4oSrPcjR2