Dánská královna dostane přidáno

Korunní princ Frederik by měl podle návrhu rozpočtu dostat 22 milionů dánských korun. Zhruba 2,2 milionu z částky vyhrazené Frederikovi má připadnout jeho manželce, princezně Mary.

Zbytek rodiny se bude muset uskrovnit: podle návrhu klesnou jejich apanáže o dva miliony dánských korun. Souvisí to především s tím, že hraběnka Alexandra, bývalá manželka druhorozeného syna dánské královny Joachima, se své apanáže dobrovolně vzdala. Učinila tak poté, co její nejmladší syn Felix, kterého má s Joachimem, dosáhl letos v červenci věku 18 let.