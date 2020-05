Češi musí obnovit Koněvův památník v Praze, vzkazuje ruský ministr zahraničí

„Myslím, že je to nějaké dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky ležela na bedrech českého státu. Navíc jsme do poslední chvíle věděli, a česká strana nám to potvrdila, že byl památník v záznamech českého ministerstva obrany. A najednou, když jej odstranili, nám stydlivě říkají: ,Víte, nebyl v našem vlastnictví, byl ve vlastnictví u toho starosty (Prahy 6),‘,“ řekl Lavrov.