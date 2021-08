Britka odešla na večírek a nechala dcerku šest dní samotnou doma. Dítě zemřelo hlady

Kudiová se před soudem přiznala k neúmyslnému zabití své dcery Asiah, kterou nechala v bytě celkem 5 dní 21 hodin a 58 minut bez dozoru. Během této doby odjela do Londýna a Coventry, kde bezstarostně slavila své osmnácté narozeniny.

„Vaše dcera byla bezmocná, zcela se spoléhala na vás jako na svou matku, že zajistíte její základní potřeby,” uvedla soudkyně Christine Laingová. „Je téměř nesnesitelné uvažovat o utrpení, které snášela v době, kdy jste jako bezstarostná teenagerka slavila narozeniny,” dodala soudkyně, která poslala Kudiovou na devět let za mříže.

Mladá Britka vyrazila 5. prosince roku 2019 z Brightonu do Londýna, kde slavila narozeniny se svým přítelem. O dva dny později se zúčastnila v britské metropoli koncertu, kde nechala dýdžeje vyhlásit zprávu o tom, že právě slaví narozeniny. O další dva dny později se přesunula na narozeninovou oslavu do Coventry, následující den se vrátila do Londýna a teprve 11. prosince domů, uvedl zpravodajský server BBC.