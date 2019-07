jky, Novinky, ČTK

Stroj s registrační značkou UR-CNP, na jehož palubě bylo 151 cestujících a devět členů posádky, mířil do egyptské Hurghady. Na vině byl problém s podvozkem, informovala maďarská agentura MTI s odvoláním na mluvčího maďarského letiště.

Web AIRportal.hu informoval, že si pilot letadla letícího po letounu Smartwings všiml na letištní ploše kousků kovu a stop po pneumatikách. Po přistání se prý mělo ukázat, že obě pneumatiky boeingu na jedné straně podvozku byly proražené.

Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové šlo o charterový let pro maďarské cestovní kanceláře. „Posádka letounu se rozhodla pro návrat na letiště v Budapešti z důvodu podezření na poškození pneumatiky podvozku během vzletu. Letadlo bezpečně přistálo,” uvedla Dufková s tím, že aerolinky následně nasadily na let z Budapešti do Hurgady jiné letadlo.

Letadlo s bohatou historií



Podle internetových databází je letadlo s registrační značkou UR-CNP staré 30 let a čtyři měsíce. Aktuálně patří ukrajinským aerolinkám YanAir a za svou služební historii létalo mimo jiné i v barvách indonéských Adam Air, tádžických East Air či afghánských Pamir Airways.

Ranvej, na které letadlo Smartwings v noci přistávalo, by měla být podle budapešťského letiště uzavřena zhruba do desáté hodiny dopolední.

Společnost Smartwings musela v březnu odstavit letouny typu Boeing 737 MAX, kterých vlastní sedm. Dalších devět strojů tohoto typu měla původně převzít do léta. Provoz letadel Boeing 737 MAX zakázala po nehodě stejného stroje v Etiopii Evropská agentura pro bezpečnost létání.