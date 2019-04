Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Policisté měli tento týden najít ve Váhu hlaveň vražedné zbraně. „Muž, který měl zbraň upravit, se léta zná s jedním z obviněných, bývalým policistou Tomášem Szabóem. Policisté se ve čtvrtek na jeho pozemku pohybovali několik hodin. Zajímala je především garáž, v níž měl dílnu,“ uvedla televize.

Na domovní prohlídce se měli zúčastnit také odborníci na balistiku z kriminálního a expertizního ústavu. „Muž měl vražednou zbraň nejen upravit, ale údajně k ní vyrobil i tlumič. Szabó a další obviněný Miroslav Marček, který se měl k vraždě přiznat, bydlí od zmíněného muže jen dva kilometry,“ dodala TV Markíza.

Úřad speciální prokuratury nechtěl tyto informace komentovat. „K vykonávaným úkonům se nebude vyjadřovat,“ uvedla mluvčí prokuratury Jana Tökölyová.

Policisté a potápěči hledají vražednou zbraň.

FOTO: TV Markíza

Ve Váhu a v Malém Dunaji u Kolárova měla policie tento týden najít dvě zbraně, resp. jejich části, jimiž byli zavražděni novinář Kuciak, jeho snoubenka Kušnírová a podnikatel Peter Molnár. Policisté je podle serveru našli v místech, které minulý týden označil bývalý profesionální voják Miroslav Marček. Ten se k vraždám přiznal.

Rekonstrukce vraždy

V nejbližších dnech má proběhnout klíčová rekonstrukce vraždy novináře a jeho snoubenky. „My se jí nezúčastníme. Požádáme pouze o obrazový záznam,“ řekl otec zavražděného novináře Jozef Kuciak.

Molnára měl Marček zavraždit 16. prosince 2016 dvěma výstřely do hlavy. Kuciaka a Kušnírovou zavraždili 21. února 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Marček byl původně obviněn z účasti na vraždě. Měl to být on, kdo řídil vůz, ale samotným střelcem měl být podle obvinění Szabó, Marčekův bratranec. Marčekova výpověď však tyto předpoklady vyvrátila a role se obrátily.

V případu vraždy novináře a jeho snoubenky jsou obviněni rovněž Alena Zsuzsová, Zoltán Andruskó a kontroverzní podnikatel Marian Kočner. Všichni jsou ve vazbě.