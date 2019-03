Hlasování narušila na jihovýchodě země ve městě Malatya střelba, která si vyžádala dva mrtvé, napsala agentura DPA. Ve volební místnosti se střetly dvě skupiny, jeden muž potom vytáhl zbraň a začal střílet, napsala turecká agentura DHA. Zabil dva lidi, později byl střelec zadržen.

Temel Karamollaoglu, šéf opoziční strany Saadet později na Twitter napsal, že oběťmi byli dva pozorovatelé u voleb z jeho strany.

Two polling clerks of the opposing Felicity Party (SP) were shot dead in the eastern city of Malatya's Puturge district by a cousin of the ruling AK Party's mayoral candidate, SP leader Temel Karamollaoglu announced. #Seçim2019 pic.twitter.com/Bw9MVtC4RG