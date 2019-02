Novinky

Costův návrh, aby i v případě odchodu země z EU bez dohody byla zaručena práva občanů unie žijících v Británii a naopak, podporuje vláda a parlamentem prošel.

Posléze prošel i návrh labouristické poslankyně Yvette Cooperové, aby bylo možné hlasovat o prodloužení doby odchodu z EU, pokud poslanci zamítnou návrh dohody o brexitu, který předloží premiérka. O odložení termínu by se mohlo hlasovat 14. března. Pak by vláda musela EU požádat o změnu termínu odchodu.

Labouristé budou chtít nové referendum



Labouristé už dříve avizovali, že pokud jejich plán na brexit neprojde, budou požadovat nové referendum. A to se ve středu také stalo.

Nové referendum by podle šéfa labouristů Jeremyho Corbyna mělo zamezit „škodám způsobeným brexitem konzervativců nebo odchodem bez dohody“. Forma požadovaného referenda by ale byla jiná než v roce 2016.

Mayová poprvé připustila odklad brexitu



Premiérka Theresa Mayová Corbynův návrh během středečního projednávání zkritizovala jako „cynickou politickou hru, která nás vrací na první políčko“. „Místo toho by měl parlament plnit svou funkci, aby se mohla země posunout vpřed,“ dodala.

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by EU schválila odklad brexitu pouze v případě, že Britové svou žádost zdůvodní novými kroky.

Mayová v úterý poprvé naznačila možnost odkladu odchodu z EU s tím, že by musel proběhnout do konce června. Pro list The Daily Mail řekla, že se Velká Británie stále drží kurzu opustit EU s dohodou, „pokud udrží poslanci své nervy na uzdě“. Zdůraznila, že její jednání s Bruselem o úpravě návrhu dohody o brexitu už začala přinášet ovoce.

Odklad se však nelíbí severoirským unionistům, na jejichž podpoře je menšinová konzervativní vláda závislá.

Skotský návrh neprošel



Hlasovalo se i o dalších návrzích týkajících se brexitu.

Skotská národní strana (SNP) ve středu předložila text, v němž požaduje odmítnutí brexitu bez dohody za jakýchkoli okolností a nehledě na skutečný termín odchodu Spojeného království z EU. Tento návrh ale neprošel.