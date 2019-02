Novinky

Zdroj listu, který je obeznámen s analýzou ministerstva dopravy, jež zkoumala možné problémy při odchodu z EU bez dohody, uvedl, že fronta by mohla v nejhorším případě být dlouhá až jednu míli a na Eustonské ulici sahat od nádraží svatého Pankráce až ke stanici metra Warren Street. Důvodem by byly kontroly pasů, uvedla analýza.

„Něco takového by se nemělo dovolit,“ řekl zdroj a dodal, jak by se mělo postupovat: „Eurostar a britské úřady by musely zrušit vlaky a předem o tom informovat cestující. Omezení spojů Eurostaru o 40 až 60 procent by mohlo být jedinou myslitelnou reakcí.“

Cestující v hale nádraží svatého Pankráce

FOTO: Profimedia.cz

Kontroly způsobí fronty



Zpráva vychází detailního modelu, co by odchod bez dohody znamenal pro nádraží, kterým ročně projde 3,5 miliónu cestujících. V současně době se na nádraží provádějí jen minimální kontroly a využívá se elektronických bran, kde se kontrolují pasy. I tak tam vznikají fronty až dvou set lidí.

Pokud by se ale nemohly využívat a Francie by nezvýšila počet svých pasových úředníků na kontrolních stanovištích, tak by délka fronty mnohonásobně prodloužila. Jestliže by osobní kontrola jednoho cestujícího od francouzského pohraničníka zabrala 21 sekund, vznikla by fronta o déle 2000 lidí. Už ta by představovala riziko, protože na to není nádraží uzpůsobeno. Pokud by se kontrola protáhla na 75 sekund, ve frontě by stálo až 15 000 lidí.

Zprávu už mají jak firma Eurostar, tak britská státní organizace Network Rail, která je odpovědná za provoz na železnici ve Velké Británii.

Vlak Eurostar na nádraží svatého Pankráce

FOTO: Profimedia.cz

Ministerstvo zprávu nekomentovalo, jeho mluvčí jen uvedl, že pokračuje v přípravě na brexit a je přesvědčeno, že železniční provoz pod kanálem bude pokračovat i po brexitu: „Úzce spolupracujeme s průmyslem, aby se vytvořil citlivý plán, který zajistí, že budou fungovat Eurostar i domácí železnice.“

Také Eurostar odmítl komentovat možná rizika, vyjádřil se jen k údaji o 15 000 lidech ve frontě. Tento scénář je podle něj „extrémně zavádějící a spekulativní“.

Eurostar však soukromě informoval vládu, že v případě nejhoršího scénáře by nemohl ekonomicky přežít déle než šest až dvanáct týdnů.

Analýza je součástí plánu Velké Británie, jak se vyrovnat s dopady odchodu z EU bez dohody, který nese název operace Yellowhammer.

Problém v nákladní dopravě

Ještě větším problémem než cestující by byla nákladní auta, převážená přes eurotunel, která by se hromadila v přístavu Dover. Nyní trvá kontrola každého jednu až dvě minuty, ale v případě brexitu bez dohody by se mohla protáhnout na deset minut. „To bude mít velký dopad na schopnost přepravovat náklad tunelem a způsobí to další komplikace Eurostaru,“ dodal zdroj pro list. Mohly by vytvořit zácpy nejen v Kentu, ale i u francouzského Calais.