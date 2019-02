Novinky, ČTK

„Problém sexuálního zneužívání jeptišek kněžími taky existuje v Polsku už dlouho a je to velmi bolestná záležitost,” řekla minulý čtvrtek Olechová v rozhovoru pro katolickou agenturu KAI. Navázala v něm na vyjádření papeže Františka z počátku února, kdy pontifex připustil, že dochází k sexuálnímu zneužívání tohoto druhu. Papež zmínil i případ, kdy si z jeptišek kněží udělali sexuální otrokyně a možná to ještě dělají.

„Není to poprvé, kdy se otázka nadnesla, a nevíme, jestli se toho moc změnilo. Případy, se kterými jsem měla co do činění, byly nahlášeny nadřízeným kněží a řeholníků. Ale nevím, s jakými výsledky. Tyto případy se nezveřejňovaly,” řekla podle webu Cruxnow Olechová, která prožila v klášteře půl století a 12 let byla představenou řádu. Měla co do činění s několika případy zneužití, ale neví, nakolik je tento jev rozšířen, bádání v tomto směru nevedla. Neví ani, zda v Polsku byli pachatelé potrestáni, s výjimkou jediného případu, ve kterém je ale vázána tajemstvím.

Kostel svatého Jakuba v Polsku

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Připomněla však případ, který znala: „Mladá jeptiška, která otěhotněla, musela z řádu odejít, zatímco otec dítěte je nadále duchovním a zcela jistě nepocítil následky svého jednání.”

Papež podle Olechové udělal dobře, že problém veřejně nastolil. I unie abatyší vyzvala jeptišky po celém světě, aby takové případy hlásily: „Neví se, zda to něco změní, ale přinejmenším si někteří uvědomí, že čas skrývání problému končí,” dodala.

Ženské řády v Polsku

V Polsku podle statistiky katolické církve působilo v roce 2016 105 ženských řádů s přibližně 18 000 jeptiškami. Provozují 800 škol, 119 sirotčinců, přes osmdesát klinik a tři stovky domovů důchodců.

František bojuje se zneužíváním

Papež František se snaží vymýtit nešvary z církve. Když se 5. února vracel do Říma ze Spojených arabských emirátů, uvedl, že se církev potýká se skandálem, kdy kněží a biskupové zneužívali jeptišky. Dodal, že kořeny problému tkví v tom, že ve společnosti byly ženy nahlíženy jako druhořadé.

Ve čtvrtek zahájil papež ve Vatikánu bezprecedentní summit 190 představitelů katolické církve o ochraně mladistvých a nezletilých před sexuálním zneužíváním v církvi. Církev podle něj cítí odpovědnost a katolíci očekávají konkrétní opatření.

Papež František vítá biskupy, kteří přijeli na konferenci o prevenci sexuálního zneužívání.

FOTO: Vincenzo Pinto, ČTK/AP

Římskokatolická církev by měla "slyšet pláč maličkých, hledajících spravedlnost", řekl papež v úvodním prohlášení. Zdůraznil, že katolíci a oběti neočekávají jednoduché a předvídatelné odsudky, ale "konkrétní a účinná opatření". Zlo sexuálního zneužívání dětí kněžími musí být podle něj proměněno v porozumění a očištění.

František prohlásil, že církev musí „vyléčit vážné rány”, které způsobil pedofilní skandál mladistvým a věřícím. Podle agentury AP chce papež biskupy přesvědčit o tom, že téma zneužívání je globální problém, který vyžaduje globální odpověď. České katolíky zastupuje předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka.

Byť první skandály se zneužíváním propukly před třiceti lety v Irsku a Austrálii, biskupové a další vysocí představitelé římskokatolické církve v mnoha částech Evropy, Latinské Ameriky, Afriky a Asie sexuální zneužívání ze strany duchovenstva stále popírají nebo problém bagatelizují.

V pondělí zveřejnila polská nevládní organizace Nemějte strach, která pomáhá zneužitým, zprávu, že někteří polští biskupové případy nehlásili. Žádá jejich odvolání.