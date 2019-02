Novinky

V srpnu 2018 byl ve městě Jena zavražděn a rozsekán pětadvacetiletý čínský student. Pachatel části těla ukryl po městě. Krátce po vraždě se ke zločinu přiznal 23letý Vietnamec, který se policistům sám udal.

O důvodech vraždy se dosud jen spekulovalo, půlroční vyšetřování přineslo překvapivé výsledky. Pachatel se podle žalobce zhlédl v postavě filmového kanibala Hannibala Lectera. „Byl jeho idolem,“ uvádí obžaloba.

Její tvrzení podporují také závěry soudního patologa. Játra oběti se nikdy nenašla. Existuje podezření, že je pachatel vraždy snědl.

Chci nahlásit vraždu



Vietnamec Nhat T. přišel 28. srpna 2018 v 11.15 na policejní služebnu ve městě Jena a řekl, že chce nahlásit vraždu. Když se ho policista ptal, kde se stala a kdo je zavražděn, mladý muž odpověděl: „Já jsem pachatel. Ubil jsem jiného muže a mrtvolu hodil do řeky“.

Nhat T. dal policistovi adresu studentské koleje, kde se měl údajně zločin stát, a současně mu předal dva klíče. Jeden byl od jeho pokoje, druhý patřil mrtvému, který na koleji také žil.

Policisté na koleji opravdu nalezli pokoje plné krve. Ta byla nejen na stěnách, ale i na nábytku.

Oběť rozsekal



Na otázku policistů, kde je oběť, Vietnamec odpověděl, že se mrtvoly zbavil vhozením do řeky Sály. Když ukázal místo, kde se oběti zbavil, policisté nalezli kusy pozůstatků zavražděného. V tu chvíli si vyšetřovatelé uvědomili, že pachatel musel svou oběť rozsekat. Nhat T. totiž tuto skutečnost výslovně nezmínil.

V dalších dnech objevili policisté další pytle s částmi těla oběti. Některé byly poblíž stadionu, další v lese u zříceniny hradu Lodgeburg. Celkem bylo do ústavu soudního lékařství dopraveno 28 částí těla o celkové hmotnosti kolem 30 kilogramů.

Během pitvy specialisté zjistili, že hlava oběti byla velmi rozbitá, uvnitř lebky nalezli 45 kostních fragmentů. Příčinou smrti bylo poranění mozku způsobené několika údery kladiva. Další zpráva z pitvy vyšetřovatele zarazila. Oběti z vnitřních orgánů chyběla játra, která byla pachatelem vyříznuta.

Nakonec se zjistilo, že Nhat T. obdivuje filmovou postavu kanibala Hannibala Lectera. Obviněný se ke kanibalismu nepřiznal, při výslechu pouze tvrdil, že neví, proč studenta zavraždil.

Nhat T. dorazil do Německa v roce 2015 na studentské vízum. Nejprve žil v Berlíně a v Kostnici u Bodamského jezera. V roce 2017 se přestěhoval do Jeny, kde studoval fyziku.

Finanční problémy a schizofrenie



Vyšetřovatelé zjistili, že mladík si studium financoval a měl finančně velmi náročný koníček. Věnoval se fotografování a využíval velmi kvalitní a drahou techniku. Nhat T. přiznal, že v polovině roku 2018 se potýkal s velkými finančními potížemi. Na koleji si všiml studenta, který pravidelně dostával balíčky z domova. Myslel si o něm, že pochází z bohaté rodiny. Byl to pětadvacetiletý Číňan Chenxi L., student germanistiky.

Podle státního zástupce obviněný mladík vylákal 24. srpna 2018 studenta z Číny do svého pokoje. Tvrdil, že převzal balíček, který mu přišel z domova. Když Chenxi L. vstoupil do místnosti Nhat T. ho několikrát udeřil kladivem do hlavy. Pak svou oběť odtáhl do koupelny, kde ji rozřezal, nacpal do pytlů a ty vyházel v různých částech města. Oběť okradl o počítač a mobilní telefon.

Tři dny po vraždě si jménem své oběti objednal na internetovém obchodě Amazon fototechniku za několik tisíc eur. Mezi množstvím věcí byl také fotoaparát za 3600 eur (zhruba 92 tisíc Kč). Ještě téhož dne se ale Nhat T. přiznal k vraždě své přítelkyni. Ta ho donutila, aby se šel přiznat na policii.

Obviněný byl na specializovaném pracovišti vyšetřen psychiatry, ti zjistili, že mladík trpí paranoidní schizofrenií.

Soud začne případ řešit 26. února.