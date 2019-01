Corbyn volá po dalším referendu. Rozeštvete společnost, varuje Mayová

Předseda britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn se vyslovil pro možnost druhého referenda k odchodu Spojeného království z Evropské unie. Konzervativní premiérka Theresa Mayová to odmítá. Prohlásila, že by to vedlo k dalšímu společenskému rozkolu a podkopání důvěry Britů v tamní demokracii. V úterý o tom informoval deník The Daily Mail.