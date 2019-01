Novinky

Prince Philipa vytáhl z auta soudní advokát Roy Warne, který na místě zastavil. „Bylo děsivé vidět, jak se tak silné auto takto roluje.“ Uvedl, že vévoda z Edinburghu byl při vědomí a křičel: „Moje nohy, kam mám dát nohy.“

Listu The Sun ještě řekl: „Podíval jsem se dolů a měl jsem princovu krev na rukou. Říkal jsem si, díky bohu, že jí není více.“

Warne ale napřed běžel k automobilu kia, protože z něj vycházel dým, jako by měl vybouchnout: „Na zadním sedadle v ní sedělo dítě a křičelo.“

Zatímco mladší z řidičů, 75letý, který vezl svou 72letou ženu Victorii, vyvázl nezraněn, dvě ženy z korejského vozu však skončily v nemocnici – jedna měla poraněné koleno, u druhé bylo podezření na zlomenou ruku. Tříměsíční dítě vyvázlo bez zranění.

„Pak jsem šel k převrácenému vozu,“ řekl Warne. „Byla v něm starší osoba. Zatáhl jsem za rozbité sklo a prosklenou skleněnou střechu, abych dostal řidiče ven. Ležel na straně a jeho nohy byly dole zaklíněné. Požádal jsem ho, jestli by nemohl zvednout levou nohu a on řekl Kam?. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to je princ Philip. Jak zvedl levou nohu, byl tam prostor, aby mohl pohnout pravou. Vlezl jsem do auta, chytil ho v podpaží a vytáhl jej. Postavil se. Nebyl zraněn, ale zjevně velmi otřesen, byl dezorientován. Jsem přesvědčen, že mu bylo líto, co se stalo.“

Warne dodal, že policii vévoda řekl, že byl oslněn sluncem, které bylo nízko. Policie mu také dala dýchnout, ale žádný alkohol u vévody nezjistila.