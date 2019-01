Stefan W., který zabil gdaňského primátora, plánoval útok ve Varšavě

Stefan W., který v neděli během charitativní akce ubodal gdaňského primátora Pawla Adamowicze, plánoval útok ve Varšavě. Ve čtvrtek to napsal list Gazeta Wyborcza. Zadržený útočník to řekl při výslechu po nedělním atentátu. Na to, že chce udělat něco „spektakulárního, aby se všichni dozvěděli o jeho křivdě”, upozorňovala policii matka údajného pachatele.