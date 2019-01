Novinky

Mayová by se mohla pokusit dojednat novou dohodu a zkusit ji znovu předložit parlamentu. Špičky Evropské unie ale dopředu avizovaly, že žádné další jednání o nové dohodě nebude.

Další možností je, že Mayová sice novou dohodu v Bruselu vyjedná, parlamentem ale ani tak neprojde. V takovém případě by následoval tvrdý brexit, což by se patrně ihned negativně projevilo na finančních trzích.

Do všeho může vstoupit také další hlasování o důvěře ve vládu premiérky Theresy Mayové. Předseda britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že už podal takový návrh. Parlament o něm má hlasovat ve středu.

Hrozí chaos



Pokud vláda padne, bude na novém premiérovi, aby připravil svou zemi na takzvaný tvrdý brexit, tedy odchod Spojeného království bez dohody. Vyloučeny by v takovém případě nebyly ani předčasné parlamentní volby či druhé referendum o brexitu.

V případě, že by se nový britský premiér rozhodl vypsat nové referendum, musel by se ihned vydat do Bruselu a požádat o odklad realizace článku 50 Lisabonské smlouvy o tři měsíce.

Mluvčí současné premiérky uvedl, že předsedkyně vlády hodlá na výsledek hlasování „rychle” zareagovat.

Pokud k tvrdému brexitu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začala platit cla a přísnější kontroly.