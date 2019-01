ČTK

Vyšetřovatelé předpokládají, že 47letý muž takto řešil vztahový problém. Mezi zraněnými je i bývalá partnerka pachatele.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Lucemburčan do skupinky pěších, dvou matek s kočárky a jednoho dalšího člověka, najel úmyslně. Muž byl zadržen a soudce ho večer poslal do vyšetřovací vazby. Zranění lidé byli převezeni do nemocnice.

Vyšetřování má určit, zda bude muž obviněn z vraždy, nebo ze zabití. Zabitým dítětem je podle DPA chlapec. Druhé dítě vyvázlo s lehkým zraněním.