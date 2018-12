Novinky

Bulvární deník The Sun v této souvislosti uvedl, že poblíž místa zásahu viděl o den dříve 52letý řidič Paul Motts asi třicetiletého muže v reflexní vestě, jak se sklání nad dvěma drony a snaží se dostat rychle pryč. „Doručoval jsem balíček a jel jsem kolem podezřelého muže v cyklistické reflexní vestě, který se skláněl nad velkým dronem. Byla to velká věc o rozpětí 120 cm a se světly. Poblíž měl i menší dron o rozpětí 60 cm. Chtěl drony co nejrychleji složit a dostat se pryč.“

Policie zatím nechává otevřené i všechny vyšetřovací linie, i když další bulvár Daily Mail spekuluje, že drony mohli použí t ekologičtí aktivisté, nebo lidi, jimž se nelíbí deportace migrantů.

Do pátrání bylo nasazeno dvacet policejních útvarů a tři helikoptéry. Armáda dodala rušičku, která zabránila drony ovládat.

Kvůli vypouštění dronů muselo být zrušeno nebo odkloněno na tisíc letů, což postihlo 140 000 cestujících.

V sobotu už žádný incident nenásledoval a letadla personál odbavuje podle naplánovaného grafikonu. Dopravit mají 124 tisíc cestujících.