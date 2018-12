Policie zatkla dva lidi v pátek kolem desáté večer místního času (23:00 SEČ). Žádné podrobnosti o zatčených neuvedla. Není ani jasné, zda se už podařilo dopadnout jejich pilota či piloty, policie totiž neuvedla, z čeho podezírá dvě zatčené osoby. Policie dál pokračuje ve vyšetřování „nezákonného použití dronů” a žádá o pomoc lidi žijící u letiště.

„Vyzýváme veřejnost, cestující a obyvatele v okolí Gatwicku, aby byli ostražití a okamžitě nás kontaktovali v případě, že se domnívají, že mají informace, jež by pomohly pachatele dostat před soud,” uvedla policie ve svém prohlášení. „Naše vyšetřování dál pokračuje,” sdělil vyšetřovatel James Collis.

#GatwickDrones | Around 10pm today we made 2 arrests in connection with criminal drone activity at Gatwick Airport. Proactive investigations are still on-going: we urge the public to contact us if they believe they have information that can aid us further. https://t.co/dOmKw4GnfO