Novinky, ČTK

„Právě teď SBU pod vedením kyjevské prokuratury uskutečňuje soudem povolené vyšetřovací úkony u představeného klášterního komplexu Kyjevskopečerská lávra metropolity Pavla Lebedě,” uvedl před novináři vysoce postavený představitel SBU Ihor Huskov.

Vyšetřování se podle něj vede podle paragrafu o porušení rovnoprávnosti občanů kvůli náboženskému vyznání a kvůli vyvolávání záště mezi věřícími různých náboženství.

Akce se koná v době, kdy ukrajinské vedení usiluje o vytvoření nezávislé ukrajinské církve a obviňuje preláty loajální k Moskvě, že slouží ruské agresi.

Tři autobusy agentů



Podle církve do vsi, kde se nalézá klášterní hospodářství, dorazily tři autobusy pracovníků SBU, kteří se pustili do prohlídky. O den dříve představený kláštera tvrdil, že čelí nátlaku, výhrůžkám a útokům, poznamenal list Ukrajinska pravda na svém webu. Prelát si stěžoval, že se proti němu vede několik vyšetřování, aniž by upřesnil jejich důvody, a dodal, že jej domovní prohlídky a další útisky neudiví.

Minulý měsíc konstantinopolský patriarchát zrušil třísetletou podřízenost ukrajinských prelátů vůči moskevskému patriarchátu, což ruskou církev vedlo k přerušení styků s konstantinopolským patriarchátem. Nicméně pravoslavná církev moskevského patriarchátu nadále na Ukrajině disponuje největším počtem kostelů, jichž je více než 12 tisíc, připomněla agentura AFP.

Páteční prohlídka se odehrála v době prudkého zhoršení vztahů s Ruskem kvůli incidentu v Kerčském průlivu, kde Rusové v neděli ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského námořnictva. Ukrajinský prezident Petro Porošenko pak varoval před hrozbou „skutečné války” s Ruskem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zadržené ukrajinské lodě v přístavu na Krymu