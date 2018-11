Novinky, ČTK

"Podle článku 95 úmluvy o mořském právu se vojenské lodě těší na otevřeném moři plné imunitě vůči jurisdikci jakéhokoli státu kromě státu, pod jehož vlajkou plují," uvedlo podle listu Ukrajinska pravda ukrajinské ministerstvo pro dočasně okupovaná území a vnitrostátní uprchlíky.

Ruský prezident Vladimir Putin ale trvá na tom, že ukrajinské lodě narušily ruské výsostné vody a pohraničníci tak neměli na vybranou. „Vojenské lodě vpadly do výsostných vod Ruské federace, neodpovídaly a nebylo jasné, co se chystají udělat. Jak měli pohraničníci jednat? Kdyby jednali jinak, všichni by skončili před soudem," řekl Putin.

Prezident Petro Porošenko ve středu podle prezidentské kanceláře podepsal zákon, který potvrzuje výnos o válečném stavu. Kancelář také zveřejnila konečné znění tohoto výnosu. Média připomínají, že válečný stav byl na Ukrajině vyhlášen vůbec poprvé, nehledě na anexi Krymu a konflikt s proruskými separatisty na východě země, který si za čtyři roky vyžádal více než 10 tisíc mrtvých.

Zajaté ukrajinské lodě v kerčském přístavu

Lidé si dělají zásoby



Jako první pocítili důsledky současné krize Rusové cestující na Ukrajinu: v úterý na dvou kyjevských letištích odmítli povolit vstup do země více než 70 Rusům, další už v pondělí v Minsku nevpustili do letadel mířících do Kyjeva.

"Panika sice nevypukla, ale někteří obyvatelé se rozhodli doplnit si zásoby krup, soli a cukru, které kupovali ve velkém," napsal list Kommersant o náladě v separatisty ovládaných částech Donbasu na východě Ukrajiny. Panují také obavy o důchody, za kterými musejí penzisté z Doněcka či Luhanska a okolí jezdit na území kontrolované kyjevskou vládou.