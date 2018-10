Novinky

Hromadného znásilnění ve městě Velbert ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko se podle soudu dopustilo osm chlapců ve věku od čtrnácti do sedmnácti let. Násilný pohlavní styk chlapci vykonávali, dokud je nezastavila kolemjdoucí žena. Také její výpověď spolu se svědectvím oběti posloužila jako důkaz.

Roky vězení



Před soudem ve Wuppertalu stanulo šest obviněných hochů, dva další stihli uprchnout do Bulharska. Hlavnímu pachateli ve věku patnácti let tribunál uložil trest čtyři roky a devět měsíců vězení, jeho nejnásilnější komplic dostal čtyři roky, napsala agentura DPA s tím, že oba do poslední chvíle vinu popírali. U soudu však byli oba usvědčeni z dvojnásobného znásilnění.

Další dva nezletilí obvinění vyvázli s mírnějšími tresty. Za mřížemi mají strávit dva roky, respektive rok a osm měsíců. Zbylí dva obvinění odešli s podmínečnými tresty.