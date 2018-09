Josef Kašpar, Právo

Šéf regionu Ligurie Giovanni Toti (50), jenž chce nový most co nejdřív, počítá s tím, že stavbu vezmou do rukou firmy Autostrade a Fincantieri. První společnost, jež provozovala i v srpnu zřícený starý most, by také měla rekonstrukci zaplatit.

Vládní Hnutí pěti hvězd by ale chtělo Autostrade potrestat a přinutit ji jen k zaplacení prací, ale vyloučit ji ze stavby samotné. Hrozí přitom, že spor oddálí začátek nové stavby. Obecní správa mezitím povolila obyvatelům bytů, které budou demolovány, aby pod kontrolou odvezli další část svého majetku do městských skladů.

Nový most v Janově by měl být postaven do osmi měsíců

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

Starosta města Franco Bucci (58) potvrdil, že do konce září všech 500 zainteresovaných rodin bude mít nový byt a nebude muset platit splátky z bytů, o které přišly.

Mezi dvacítkou lidí, kteří jsou v souvislosti s tragédií z 14. srpna vyšetřováni, jsou i vedoucí funkcionáři Autostrady. Prokuratura je viní, že o kritickém stavu mostu věděli a přesto nezasáhli – hrozí jim tak i obvinění z neúmyslné vraždy 43 osob.