Rahmana policie dopadla loni v listopadu při zinscenovaném setkání s kontaktem IS, napsal deník The Guardian. Islamista byl přesvědčen, že se domlouvá s komplicem na předání vybavení, ve skutečnosti však komunikoval s policisty pracujícími v utajení. Rahmana původně při internetové komunikaci odhalili agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a britské zpravodajské služby MI5, kteří se vydávali za členy IS.

„Chci zabít (premiérku) Theresu Mayovou. Jsou tu velké cisterny s benzínem. Pokud by s jednou bratr (souvěrec) přijel k parlamentu, odpálím ji. Dál-li bůh a uspěju, bude to opravdu velké. Nesmím to zkazit. Když se nechám chytit, nestanu se mučedníkem,” řekl Rahman agentovi v přestrojení.

Ke zmaření plánovaného teroristického útoku přispěla i náhoda. Bezpečnostní složky se o Rahmana začaly zajímat v srpnu minulého roku, když vyšlo najevo, že rozesílal nemravné obrázky. Tehdy ještě mladík vyvázl bez trestu. Upozornila na to stanice Sky News.

Soudce Charles Haddon-Cave při vynášení rozsudku minulý měsíc uvedl, že odsouzený by útok spáchal, pokud by nebyl zatčen. "Rahman je velmi nebezpečný jedinec a je těžké odhadnout kdy, pokud vůbec, dojde k jeho deradikalizaci a kdy již nebude hrozbou pro společnost," citoval soudce The Guardian.

