Novinky, ČTK

K potyčce došlo okolo třetí ráno v centru města, uvedl server Die Welt. „Do konfliktu se zapojila desítka lidí. Zavražděný byl Němec, informace o národnosti dalších nejsou známy,” uvádí server. Několik lidí z místa činu uteklo a policisté po nich pátrají.

Policie zadržela dva podezřelé ve věku dvaadvaceti a třiadvaceti let a po dalších účastnících hádky pátrá. K obětem uvedla pouze to, že mrtvému bylo 35 let a zraněným 33, 35 a 38 let. O národnosti mrtvého ani zraněných policie neinformovala. List Freie Presse na svém webu uvedl, že do konfliktu se zapojilo několik cizinců.

Festival ukončili

Vyšetřovatelé prozatím neupřesnili, co bylo příčinou útoku. Vyloučili ale spekulaci, že zabitý se s dalšími dvěma muži, kteří utrpěli zranění, snažil chránit sexuálně obtěžovanou ženu.

Prokuratura i policie pouze uvedly, že do sporu bylo zapleteno asi deset lidí a že motiv je předmětem šetření.

Třídenního Městského festivalu v Saské Kamenici se účastnilo na 260 tisíc lidí. Slavnost ale byla po tragickému incidentu předčasně ukončena, informoval Die Welt.