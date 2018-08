Zivilschutzalarm in Saalbach - Hinterglemm -> aktuell sind rund 5000 Menschen im Glemmtal von der Außenwelt abgeschnitten. Update folgt. ------> Mittlerweile gibt es auch Meldungen das es zur Problemen bei der Wasserversorgung gibt. <---- UPDATE via ORF: 21:35 Uhr ''Für das Salzburger Glemmtal im Pinzgau ist heute Abend Zivilschutzalarm ausgelöst worden, berichtet das ORF-Radio. Die einzige Straße in das Tal, die Glemmtalstraße, ist überflutet und gesperrt. 5.000 Menschen sind von der Umwelt abgeschnitten. Aus den Seitentälern drangen große Wassermassen in die Glemmtaler Ache, diese trat über die Ufer. Aufgrund der starken Niederschläge sei der Talschluss nach Hinterglemm nicht passierbar, hieß es von der Feuerwehr. Für die Gemeinden Saalbach-Hinterglemm, Maishofen und Viehhofen wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See und die die Einsatzkräfte richteten einen Führungsstab ein.'' -> https://orf.at/stories/2452145/ UPDATE des ORF: 22:06 Uhr Schwere Vermurungen Das genaue Ausmaß der Schäden ließ sich am Abend noch nicht abschätzen. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Fritzenwallner war besonders die Ortschaft Hinterglemm betroffen. „Von Hinterglemm Richtung Talschluss ist die Straße teilweise weggeschwemmt oder durch Muren verschüttet. Nach einer ersten Einschätzung dürfte sie mehrere Tage nicht befahrbar sein.“ Außerdem wurden in den betroffenen Gemeinden Keller und Tiefgaragen überflutet. Mit den Auspump- und Aufräumarbeiten sei zwar sofort begonnen worden, er rechne aber damit, dass viele Einsätze erst am Freitag erledigt werden können. Einsätze auch in der Umgebung Gegen 21.30 Uhr war der Pegelstand nach Angaben des Bezirksfeuerwehrchefs wieder leicht gesunken, auch die Niederschläge haben nachgelassen. Die Zivilwarnung blieb aber vorerst aufrecht. - https://orf.at/stories/2452145/ Danke Frank Franky Bartsch für das Video.