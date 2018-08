Španělská média uvádějí, že auto v okamžiku, kdy odbočilo na chodník, jelo rychlostí okolo 60 kilometrů v hodině. Policie případ vyšetřuje jako dopravní nehodu a nepředpokládá, že by šlo o úmyslný čin.

Tři zranění lidé byli převezeni do nemocnice, jejich stav není znám.

Řidič po srážce s chodci z místa utekl, uvádějí španělská média.

#BreakingNews #BREAKING - Vehicle strikes pedestrians in #Casetas, #Zaragoza, #Spain - Reports suggest 3 injured after a vehicle mounted the pavement; car abandoned & driver fled the scene - Motive unknown at this time pic.twitter.com/XDddnRFcgl